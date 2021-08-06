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بالفيديو.. جثمان الراحلة انتصار الشراح يوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات

منذ 42 دقيقة
1014
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بالفيديو.. جثمان الراحلة انتصار الشراح يوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات

خالد الظفيري (صدى):
شيع العديد من الأشخاص اليوم الجمعة جثمان الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى مثواها الأخير في مقبرة الصليبيخات في الكويت

وفي وقت سابق، أعلن مازن التميمي، زوج الفنانة الراحلة انتصار الشراح، عن موعد دفن جثمانها، وذكر أن الشراح سوف تُوارى الثرى صبيحة يوم الجمعة، في مقبرة الصليبخات، وكذلك ذكر أن العزاء سيكون في المقبرة نفسها بعد الدفن أو عن طريق الهاتف، نظراً للظروف الحالية، ولاتباع الاحترازات اللازم

وحرص عدد كبير من نجوم الوطن العربى على نعي الفنانة الكويتية انتصار الشراح التي وافتها المنية صباح اليوم السبت بعد فترة طويلة من المعاناة مع المرض والانتكاسات الصحية المتكررة.

الكويت
جثمان
انتصار الشراح

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82022
منذ 4 دقائق
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
omar
افااااااا بعد كل الى سويناه وتحويلاتهم زادت
خالد
هالفرنسي هو اللي محتاج تطهير .... تفووو على وجهه
فهد العتيبي
لا كهرباء ولا مياه مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى.....
ابو سعود
عقولهم على قدهم

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