بالفيديو.. جثمان الراحلة انتصار الشراح يوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات

خالد الظفيري (صدى):
شيع العديد من الأشخاص اليوم الجمعة جثمان الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى مثواها الأخير في مقبرة الصليبيخات في الكويت
وفي وقت سابق، أعلن مازن التميمي، زوج الفنانة الراحلة انتصار الشراح، عن موعد دفن جثمانها، وذكر أن الشراح سوف تُوارى الثرى صبيحة يوم الجمعة، في مقبرة الصليبخات، وكذلك ذكر أن العزاء سيكون في المقبرة نفسها بعد الدفن أو عن طريق الهاتف، نظراً للظروف الحالية، ولاتباع الاحترازات اللازم
وحرص عدد كبير من نجوم الوطن العربى على نعي الفنانة الكويتية انتصار الشراح التي وافتها المنية صباح اليوم السبت بعد فترة طويلة من المعاناة مع المرض والانتكاسات الصحية المتكررة.