مي العيدان تقاضي إعلامي مصري بعد أزمتها مع أحمد بدير

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن مقاضاتها الإعلامي المصري سيد وذلك بتهمة السب والقذف.
وقالت مي العيدان، في بيان لها أن "المذيع سيد علي قام من خلال برنامجه في هذه القناة بسبها بأفظع الألفاظ، مشبها أموالها بأموال الراقصات والدعارة، وأنها غير متربية وأن أهلها لم يربوها، ومدرسوها بالمعهد لم يربوها.
وأضافت أنه وصفها بهذه الألشكال وعدد كبير من السباب بسبب قضيتها وخلافها مع أحمد بدير والذي تمت براءتها منها بحكم محكمة.
وتابعت مي العيدان: "أنا كنت أملك ان أرد عليه وبما تلفظ به ضدي من إساءات وادعاءات كاذبة ولكني فقط اكتفيت بسحب المقاطع التي أساء لي بها من على اليوتيوب الخاص بالقناة وانتظرت حتى احصل على حكم البراءه الذي حصلت عليه بالفعل لإيماني بنزاهة القضاء الكويتي الذي قرر أحمد بدير أن يكون الحكم بيني وبينه.
واستكملت لأن أنا على قناعة اني لم اشتمه ومع العلم بأن قضيتي على سيد علي وعلى قناة الحدث لن تكون هي القضية الوحيدة التي سوف أقوم برفعها بمصر على من أساء إلي بهذا الموضوع بالسب والقذف الذي تعرضت له والرجوع بالتعويض المادي والمعنوي".