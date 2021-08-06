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عمرو سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع دلال عبدالعزيز في المستشفى:"كانت تلهث"

منذ ساعة
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عمرو سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع دلال عبدالعزيز في المستشفى:"كانت تلهث"

القاهرة (صدى):
كشف الفنان المصري عمرو سعد تفاصيل اجرائه مكالمة هاتفية جمعته مع الفنانة دلال عبد العزيز خلال تواجدها فى المستشفى إثر إصابتها بفيروس كورونا، ومعاناتها بعد شفائها من تليف بالرئة.

وقال عمرو سعد" إن دلال عبد العزيز طلبت من صهرها الفنان حسن الرداد بأن يحادثها عمرو سعد عبر الهاتف، فقام حسن الرداد بفتح مكبر صوت الهاتف من داخل غرفتها لتسمعه، إلّا أنها فاجأت عمرو سعد وقامت بنزع ماسك جهاز الأوكسجين حتى تتحدث معه بشكل أوضح".

وأضاف عمرو سعد خلال مداخلته أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت تلهث خلال حديثها معه بسبب ضيق التنفس، إلا أنه اطمأن عليها؛ لأنها تمكنت من الحديث معه, مشيرا إلى أنها ستحتاج وقتا حتى تعود إلى طبيعتها نوعا ما.

وتابع عمرو سعد أن الفنانة تعاني من تليف فى الرئة بعد إصابتها بفيروس كورونا، كما أكد بأنها لا تعلم حتى الآن بنبأ وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

ومن ناحية أخرى، أكد عمرو سعد بأن الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد أنهت مشاهدها بالكامل في مسلسلها الأخير وكانت تستعجل فريق العمل للنزول إلى مصر من أجل ان تكون بجوار الفنان سمير غانم .

المستشفى
كورونا
عمرو سعد
دلال عبدالعزيز

التعليقات

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
omar
افااااااا بعد كل الى سويناه وتحويلاتهم زادت
خالد
هالفرنسي هو اللي محتاج تطهير .... تفووو على وجهه
فهد العتيبي
لا كهرباء ولا مياه مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى.....
ابو سعود
عقولهم على قدهم

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