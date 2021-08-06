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تحويلات الأجانب ترتفع إلى 76.7 مليار ريال خلال 6 أشهر

منذ ساعة
1815
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تحويلات الأجانب ترتفع إلى 76.7 مليار ريال خلال 6 أشهر

الرياض (صدى):
سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، ارتفاعا في النصف الأول من 2021 إلى 76.7 مليار ريال، وبزيادة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" انخفاض تحويلات الأجانب خلال شهر يونيو الماضي لتبلغ نحو 13.49 مليار ريال بنسبة 3%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، وارتفعت تحويلات الأجانب خلال شهر يونيو 2021 بنحو 960 مليون ريال، وبنسبة 8%، مقارنة بشهر مايو الماضي.

كما سجلت تحويلات المواطنين في النصف الأول 2021 ارتفاع إلى 31.4 مليار ريال، وبزيادة قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، وأيضا ارتفعت تحويلات السعوديين للخارج خلال يونيو الماضي، بنسبة 56%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، لتصل إلى 6.42 مليار ريال، مسجلة زيادة عن مايو الماضي الذي بلغت خلاله 4.11 مليار ريال.

ساما
تحويلات الأجانب
تحويلات المواطنين

التعليقات

omar
omar عدد التعليقات : 152
منذ دقيقتين
افااااااا بعد كل الى سويناه وتحويلاتهم زادت

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
omar
افااااااا بعد كل الى سويناه وتحويلاتهم زادت
خالد
هالفرنسي هو اللي محتاج تطهير .... تفووو على وجهه
فهد العتيبي
لا كهرباء ولا مياه مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى.....
ابو سعود
عقولهم على قدهم

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