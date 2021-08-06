نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

السديس يوجه باستكمال كافة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة

منذ ساعة
1674
السديس يوجه باستكمال كافة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة

الرياض (صدى):
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كافة الوكالات بضرورة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة غرة شهر محرم.

كما دعا السديس إلى تهيئة منظومة الخدمات المتطورة ليؤدوا شعائرهم وزيارتهم في بيئة صحية آمنه داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدا أن هذه المناسبة العظيمة التي منَّ الله علينا بعودة العمرة وزيارة الحرمين الشريفين من خارج البلاد تعد مقربة للفرج ومبشرة بعودة الحياة الطبيعية لما كانت عليه قبل الجائحة، والتي ساهمت في تخفيف عدد المعتمرين والزوار من خارج البلاد .

وأصدر توجيها لكافة الوكالات في الرئاسة لبذل المزيد من الجهود ورفع درجة الاستعداد لتوسيع نطاق الإجراءات التي تتماشى مع الإجراءات المفروضة من قبل الجهات المختصة فيما يخص الجائحة وطرق الوقاية منها ومنع انتشارها.

السديس
العمرة
خارج المملكة
المعتمرين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
omar
افااااااا بعد كل الى سويناه وتحويلاتهم زادت
خالد
هالفرنسي هو اللي محتاج تطهير .... تفووو على وجهه
فهد العتيبي
لا كهرباء ولا مياه مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى.....
ابو سعود
عقولهم على قدهم

أخر الأخبار

بالفيديو.. جثمان الراحلة انتصار الشراح يوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات
بالفيديو.. جثمان الراحلة انتصار الشراح يوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات
منذ 41 دقيقة 1005
سفارة المملكة في الصين تحذر مواطنيها من بؤر جديدة لفيروس كورونا
سفارة المملكة في الصين تحذر مواطنيها من بؤر جديدة لفيروس كورونا
منذ 46 دقيقة 1622
الرئيس التونسي يواصل تطهير البلاد وينهي خدمات 3 ولاة جدد
الرئيس التونسي يواصل تطهير البلاد وينهي خدمات 3 ولاة جدد
منذ 51 دقيقة 1690
عمرو سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع دلال عبدالعزيز في المستشفى:"كانت تلهث"
عمرو سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع دلال عبدالعزيز في المستشفى:"كانت تلهث"
منذ ساعة 784
مي العيدان تقاضي إعلامي مصري بعد أزمتها مع أحمد بدير
مي العيدان تقاضي إعلامي مصري بعد أزمتها مع أحمد بدير
منذ ساعة 651
الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد 10 أيام من الإصابة
الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد 10 أيام من الإصابة
منذ ساعة 1850
تحويلات الأجانب ترتفع إلى 76.7 مليار ريال خلال 6 أشهر
تحويلات الأجانب ترتفع إلى 76.7 مليار ريال خلال 6 أشهر
منذ ساعة 1812
بالفيديو.. أحمد السقا يمارس رياضة الضغط على أكتاف شابين
بالفيديو.. أحمد السقا يمارس رياضة الضغط على أكتاف شابين
منذ ساعة 835
السديس يوجه باستكمال كافة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة
السديس يوجه باستكمال كافة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة
منذ ساعة 1674
النفط يتجه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بسبب دلتا
النفط يتجه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بسبب دلتا
منذ ساعتين 1644