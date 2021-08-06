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النفط يتجه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بسبب دلتا

منذ 34 دقيقة
1493
النفط يتجه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بسبب دلتا

وكالات (صدى):
يستعد النفط لتكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام، حيث ألقى انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا بظلال من الشك على التعافي المستمر في الطلب، لا سيما في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالقرب من 69 دولارًا للبرميل اليوم الجمعة، وقد تراجع بـ 6.5% حتى الآن هذا الأسبوع في ما يعد أكبر انخفاض منذ الفترة حتى 30 أكتوبر، بينما يتداول برنت فوق 71 دولاراً للبرميل، وأدت قفزة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية إلى الإضرار بالأسعار أيضًا.

وجعل ارتفاع أسعار الطاقة في النصف الأول مع تزايد الطلب وتراجع المخزونات الفصل الأخير من الوباء عملية صعود النفط الخام أكثر صعوبة. وحققت العقود الآجلة مكاسب طفيفة في يوليو، لكنها تعرضت لضربة أقوى هذا الشهر. وفي الوقت الحالي، لا تزال منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها يخططون لمواصلة إضافة المزيد من الإمدادات كل شهر، ضمن الاتفاق الأخير.

الصين
النفط
فيروس كورونا
متغير دلتا

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أحدث التعليقات

عنزه الحزيره العربيه
يمهل ولايهمل وباذن الله الثوره قادمه من فيكون
abdul
مصاريف لا طعم لها من اموال الشعب . وينكم من قول الحبيب عليه الصلاة والسلام "...وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإيما رجل من أمتي...
الهلال
نادي النصر عريق ولا فيها نزاع بين اثنين ولكن الاعلام النصراوي كله جعل الناس يكرهون النادي وسببوا مشاكل مع لعيبة الفريق. لذلك اقترح تغيير...
لا يهمونك انا مجنونك
يالاستثنائي والله انك في قرارة نفسك تعلم لو تصير الكورة مربعة لن تصل انت وابو خرقة لبطولات اسيادك
ابو وليد
قسم بالله لو يركبونهم حمير احسن من سواقتهم على الاقل الحمار يعرف بنفسه متى يوقف ومتى يمشي

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