النفط يتجه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بسبب دلتا

وكالات (صدى):
يستعد النفط لتكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام، حيث ألقى انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا بظلال من الشك على التعافي المستمر في الطلب، لا سيما في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالقرب من 69 دولارًا للبرميل اليوم الجمعة، وقد تراجع بـ 6.5% حتى الآن هذا الأسبوع في ما يعد أكبر انخفاض منذ الفترة حتى 30 أكتوبر، بينما يتداول برنت فوق 71 دولاراً للبرميل، وأدت قفزة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية إلى الإضرار بالأسعار أيضًا.
وجعل ارتفاع أسعار الطاقة في النصف الأول مع تزايد الطلب وتراجع المخزونات الفصل الأخير من الوباء عملية صعود النفط الخام أكثر صعوبة. وحققت العقود الآجلة مكاسب طفيفة في يوليو، لكنها تعرضت لضربة أقوى هذا الشهر. وفي الوقت الحالي، لا تزال منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها يخططون لمواصلة إضافة المزيد من الإمدادات كل شهر، ضمن الاتفاق الأخير.