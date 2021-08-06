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نقل الفنان صلاح عبدالله إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية

منذ ساعة
789
نقل الفنان صلاح عبدالله إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية

القاهرة (صدى):
كشفت الإذاعية المصرية دنيا صلاح عبدالله، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدها الفنان صلاح عبدالله، بعد تعرضه لازمة قلبية استعدعت نقلة بصورة عاجلة الى المستشفى.

ونشرت دنيا صورة لوالدها من داخل المستشفى، قائلة «سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله، أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل».

وأضافت «أول امبارح بليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحاله استقرت».

وتابعت «ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة، وبإذن الله نخرج من المستشفى بكرة، والدكاترة طمنونا أنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله».

واستكملت «دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب وزي ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها، صلاح عبدالله».

ازمة قلبية
صلاح عبدالله
دنيا صلاح عبدالله

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أحدث التعليقات

عنزه الحزيره العربيه
يمهل ولايهمل وباذن الله الثوره قادمه من فيكون
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