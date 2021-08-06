بالفيديو.. أحمد السقا يمارس رياضة الضغط على أكتاف شابين

القاهرة (صدى):
نشر الفنان المصري أحمد السقا مقطع فيديو من كواليس أحداث فيلمه الجديد "العنكبوت"، وذلك استعداداً لطرحه في موسم صيف 2021 الجاري.
وظهر السقا في كواليس العمل وهو يمارس رياضة الضغط على أكتاف شابين، وعلّق قائلاً :"العنكبوت".
ويذكر أن أحمد السقا يلعب خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يتعرّض للكثير من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقباً وحياته مهدّدة.
ويشارك في بطولته الى جانب أحمد السقا كلٌ من: منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.