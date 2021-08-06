نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. أحمد السقا يمارس رياضة الضغط على أكتاف شابين

منذ ساعة
835
بالفيديو.. أحمد السقا يمارس رياضة الضغط على أكتاف شابين

القاهرة (صدى):
نشر الفنان المصري أحمد السقا مقطع فيديو من كواليس أحداث فيلمه الجديد "العنكبوت"، وذلك استعداداً لطرحه في موسم صيف 2021 الجاري.

وظهر السقا في كواليس العمل وهو يمارس رياضة الضغط على أكتاف شابين، وعلّق قائلاً :"العنكبوت".

ويذكر أن أحمد السقا يلعب خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يتعرّض للكثير من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقباً وحياته مهدّدة.

ويشارك في بطولته الى جانب أحمد السقا كلٌ من: منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.

أحمد السقا
منى ذكي
العنكبوت

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
omar
افااااااا بعد كل الى سويناه وتحويلاتهم زادت
خالد
هالفرنسي هو اللي محتاج تطهير .... تفووو على وجهه
فهد العتيبي
لا كهرباء ولا مياه مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى.....
ابو سعود
عقولهم على قدهم

أخر الأخبار

بالفيديو.. جثمان الراحلة انتصار الشراح يوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات
بالفيديو.. جثمان الراحلة انتصار الشراح يوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات
منذ 41 دقيقة 1005
سفارة المملكة في الصين تحذر مواطنيها من بؤر جديدة لفيروس كورونا
سفارة المملكة في الصين تحذر مواطنيها من بؤر جديدة لفيروس كورونا
منذ 45 دقيقة 1622
الرئيس التونسي يواصل تطهير البلاد وينهي خدمات 3 ولاة جدد
الرئيس التونسي يواصل تطهير البلاد وينهي خدمات 3 ولاة جدد
منذ 51 دقيقة 1690
عمرو سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع دلال عبدالعزيز في المستشفى:"كانت تلهث"
عمرو سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع دلال عبدالعزيز في المستشفى:"كانت تلهث"
منذ ساعة 784
مي العيدان تقاضي إعلامي مصري بعد أزمتها مع أحمد بدير
مي العيدان تقاضي إعلامي مصري بعد أزمتها مع أحمد بدير
منذ ساعة 651
الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد 10 أيام من الإصابة
الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد 10 أيام من الإصابة
منذ ساعة 1850
تحويلات الأجانب ترتفع إلى 76.7 مليار ريال خلال 6 أشهر
تحويلات الأجانب ترتفع إلى 76.7 مليار ريال خلال 6 أشهر
منذ ساعة 1812
بالفيديو.. أحمد السقا يمارس رياضة الضغط على أكتاف شابين
بالفيديو.. أحمد السقا يمارس رياضة الضغط على أكتاف شابين
منذ ساعة 835
السديس يوجه باستكمال كافة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة
السديس يوجه باستكمال كافة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة
منذ ساعة 1669
النفط يتجه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بسبب دلتا
النفط يتجه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بسبب دلتا
منذ ساعتين 1644