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بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: نتوقع انخفاض الحالات الحرجة والوفيات بـ "كورونا"

منذ ساعة
1666
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: نتوقع انخفاض الحالات الحرجة والوفيات بـ "كورونا"

الرياض (صدى):
توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، انخفاض أعداد الوفيات والحالات الحرجة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وقال غليلة لـ قناة "الإخبارية"، إن حالات الإصابة بدأت في الانخفاض وأيضًا أعداد الوفيات والحالات الحرجة.

وأشار إلى أن معظم الوفيات والحالات الحرجة بسبب عدم تلقي بعض الاشخاص لقاح كورونا، مؤكدًا على أهمية أخذ اللقاحات بنفس المعدل حتى تنخفض أعداد الإصابات والوفيات.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أمس الخميس، 986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

كورونا
لقاح كورونا
حالات حرجة
خالد غليلة

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أحدث التعليقات

عنزه الحزيره العربيه
يمهل ولايهمل وباذن الله الثوره قادمه من فيكون
abdul
مصاريف لا طعم لها من اموال الشعب . وينكم من قول الحبيب عليه الصلاة والسلام "...وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإيما رجل من أمتي...
الهلال
نادي النصر عريق ولا فيها نزاع بين اثنين ولكن الاعلام النصراوي كله جعل الناس يكرهون النادي وسببوا مشاكل مع لعيبة الفريق. لذلك اقترح تغيير...
لا يهمونك انا مجنونك
يالاستثنائي والله انك في قرارة نفسك تعلم لو تصير الكورة مربعة لن تصل انت وابو خرقة لبطولات اسيادك
ابو وليد
قسم بالله لو يركبونهم حمير احسن من سواقتهم على الاقل الحمار يعرف بنفسه متى يوقف ومتى يمشي

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