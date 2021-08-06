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بالفيديو.. قصة العالم على الدَّفاع الذي ساهم في وضع مناهج الرياضيات في المملكة

منذ ساعة
1753
بالفيديو.. قصة العالم على الدَّفاع الذي ساهم في وضع مناهج الرياضيات في المملكة

علي القحطاني (صدى):
تزخر المملكة بالقامات والشخصيات المشرفة في مجالات مختلفة، ومن أبرزهم الدكتور علي الدَّفاع،الذي تميّز بمسيرة علمية بارزة، جعلته من نخبة العلماء الذين أنجبتهم المملكة.

وسلطت هيئة الإذاعة والتلفزيون الضوء على سيرة عالم الرياضيات السعودي الدكتور علي الدَّفاع، حيث أنه برع في علم الرياضيات وساهم في وضع مناهجها في المملكة.

ومنح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الدكتور على الدفاع عام 2018 وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وقد حصل على البكالوريوس من جامعة أوستن الأمريكية، وعمل أستاذاً في جامعة الملك سعود بالرياض عام 1980، كما عمل بجامعة هارفارد الأمريكية، ولقب بين الأمريكيين بملك التكامل لنبوغه الخارق في هذا المجال.

وشغل منصب رئيس الاتحاد العربي للرياضيات والفيزياء، وقام بتأليف 49 كتاباً، وعلى مدار 8 عقود انشغل عقله بالعلم ولم يقطع علاقته بالوطن، وعاد للإقامة بمدينة الخبر بعد 37 عاماً في التدريس.

المملكة
العالم علي الدفاع
مناهج الرياضيات

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أحدث التعليقات

عنزه الحزيره العربيه
يمهل ولايهمل وباذن الله الثوره قادمه من فيكون
abdul
مصاريف لا طعم لها من اموال الشعب . وينكم من قول الحبيب عليه الصلاة والسلام "...وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإيما رجل من أمتي...
الهلال
نادي النصر عريق ولا فيها نزاع بين اثنين ولكن الاعلام النصراوي كله جعل الناس يكرهون النادي وسببوا مشاكل مع لعيبة الفريق. لذلك اقترح تغيير...
لا يهمونك انا مجنونك
يالاستثنائي والله انك في قرارة نفسك تعلم لو تصير الكورة مربعة لن تصل انت وابو خرقة لبطولات اسيادك
ابو وليد
قسم بالله لو يركبونهم حمير احسن من سواقتهم على الاقل الحمار يعرف بنفسه متى يوقف ومتى يمشي

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