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مواصفات وأسعار سيارة تويوتا يارس إيكوفان الجديدة

منذ ساعة
1615
مواصفات وأسعار سيارة تويوتا يارس إيكوفان الجديدة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة تويوتا عن نسختها يارس إيكوفان في إسبانيا، بإطلالة ميكانيكية وفنية تعتمد على قدرات كهربائية هجينة، وتعد عائلة ياريس من أشهر الإصدارات المقدمة من قبل العلامة التجارية اليابانية التي تأتي ضمن فئة السيدان أيضا، لكن أشهرها طرازات الهاتشباك الشبابية.

تتميز النسخة الهجينة بمحرك 3 سليندر ثلاثي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، مع محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 120 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز E-CVT، وتتسع إلى 720 لتر من البضائع، بينما تأتي النسخة المخصصة للركاب بسعة 286 لتر، مع صندوق من المطاط والخشب تبلغ مساحته 0.9 متر مكعب.

كما تضم شبكة تقسيم أمان خلف المقاعد مع حوامل خاصة لتأمين الأجزاء الكبيرة والثقيلة، كما يمكنها أن تسع حمولة تصل لـ 430 كيلوجرام، وتأتي بفئتين من التجهيزات، حيث تضم شاشة ملونة تعمل باللمس يتراوح قياسها بين 7 و 8 بوصة، مع كاميرا خلفية لسهولة التحكم، وبينما ترتكز على جنوط معدنية يبلغ قياسها 15 بوصة، مع مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، بالإضافة إلى مصابيح ضباب دائرية الشكل، وشبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع.

وتأتي ياريس إيكوفان بقيمة سعرية تبدأ من 27.587 دولار و ذلك لفئة بيزنس بلس، بينما تقدم النسخة أكتيف تك بقيمة قدرها 28.915 دولار. وتتوفر داخل السوق الاسباني فقط و من المتوقع أن يتم تداولها إلى بعض الأسواق الأوروبية قريبًا.

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أحدث التعليقات

عنزه الحزيره العربيه
يمهل ولايهمل وباذن الله الثوره قادمه من فيكون
abdul
مصاريف لا طعم لها من اموال الشعب . وينكم من قول الحبيب عليه الصلاة والسلام "...وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإيما رجل من أمتي...
الهلال
نادي النصر عريق ولا فيها نزاع بين اثنين ولكن الاعلام النصراوي كله جعل الناس يكرهون النادي وسببوا مشاكل مع لعيبة الفريق. لذلك اقترح تغيير...
لا يهمونك انا مجنونك
يالاستثنائي والله انك في قرارة نفسك تعلم لو تصير الكورة مربعة لن تصل انت وابو خرقة لبطولات اسيادك
ابو وليد
قسم بالله لو يركبونهم حمير احسن من سواقتهم على الاقل الحمار يعرف بنفسه متى يوقف ومتى يمشي

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