ابنة أحمد راتب تعلق على تداول صورة بـ "الفانلة" لوالدها الراحل

القاهرة (صدى):
علقت لمياء راتب ابنة الفنان المصري الراحل أحمد راتب على انتشار صور لوالدها وهو يجلس بأحد المقاهي، ويظهر بها يرتدي فانلة وشبشب، مصحوبة بتعليقات ساخرة.
وأعربت لمياء أحمد راتب عن غضبها من ردود الفعل تجاه صور والدها، مؤكدة عبر منشور لها على موقع "فيسبوك" أنها التقطت له أثناء تصوير أحد أعماله الفنية، حيث قالت :" يعني تخوضوا في سيرة شخص متوفي لمجرد إنكم عايزني تلموا لايكات تافهة زي صفحتكوا، الحمد لله على سيرته الطيبة ودعاء الناس ليه".
وأضافت: "للتوضيح، بابا كان بيصور في الإسكندرية وده لبس الدور وقعد يشرب قهوة عقبال لما المشهد يجهز، وطبعا الناس ما صدقت تصوره.. الحمد لله هو كان أبسط من إنه يهتم أصلا هو فين ولا مين بيصوره ولا لابس إيه لأنه كان على سجيته طول عمره
يذكر أن الفنان أحمد راتب توفي في 14 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز الـ 67 عامًا عد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات والذي توفي فيه، تاركًا العديد من الشخصيات البارزة التى قدمها فى أعماله على مدار مشواره الفني.