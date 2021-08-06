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شركة نسما تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

منذ 22 دقيقة
1162
شركة نسما تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، على مسمى "مشرف تصدير بحري/ جوي" ؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها "نما للشحن" في محافظة الخبر.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للجنسين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ أمس الخميس الموافق 5 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2021م، وذلك عبر موقع شركة نسما القابضة للتوظيف من هـــنـــا.

 

وظائف
الخبر
شركة نسما

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