نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الحكومة اليمنية تستنكر التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي

منذ 26 دقيقة
1145
الحكومة اليمنية تستنكر التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي

فهمي محمد (صدى):
استنكرت وزارة الخارجية اليمنية، التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي، واستهداف السفن التجارية، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأكّدت في بيان لها، بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ "، أهمية ردع النظام الإيراني ومحاسبته على السلوكيات الضارة، التي ينتهجها في المنطقة، بدءاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإنشاء وتسليح وتمويل الميليشيات الإرهابية، وصولاً إلى التهديد الخطير لحركة الملاحة البحرية، الذي جاء متزامناً لاستقبال الرئيس الجديد للنظام الإيراني لممثل ميليشيا الحوثي الانقلابية، لتأكيد استمرار طهران في النهج نفسه السلوك ذاته غير المقبول.

وأشار البيان إلى تحذير الحكومة اليمنية منذ وقت مبكر من هذا السلوك المشين، الذي كانت اليمن أحد ضحاياه , مشددة ً بأهمية تضافر الجهود واتخاذ إجراءات تلزم النظام الإيراني بتعديل سلوكه، والكف عن هذه الممارسات.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خالد الحربي
لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك...
خالد الحربي
لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك...
أبوخالد-أبها.
يتم توكيل محامي لرفع دعوى على شركة الألعاب .
مسلم
في بداية المقطع ذكرتني كلمة المذيع " تخوض " بقوله تعالى: ﴿كَٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِكُمۡ كَانُوۤا۟ أَشَدَّ مِنكُمۡ قُوَّةࣰ وَأَكۡثَرَ أَمۡوَ ٰ⁠لࣰا وَأَوۡلَـٰدࣰا فَٱسۡتَمۡتَعُوا۟ بِخَلَـٰقِهِمۡ...
أبوخالد-أبها.
يازين العافيه والله .. إنتبهي من العمال .. وانتي داخل العماير العظم تراهم متعافين .. ونشيطين .. وبطارياتهم فل .. ولا تلومين البس .....

أخر الأخبار

شركة نسما تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
شركة نسما تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
منذ 21 دقيقة 1156
"الحصيني" : أجواء حارة نهارا معتدلة فجرا على معظم المناطق
"الحصيني" : أجواء حارة نهارا معتدلة فجرا على معظم المناطق
منذ 22 دقيقة 1164
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
منذ 24 دقيقة 1166
الحكومة اليمنية تستنكر التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي
الحكومة اليمنية تستنكر التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي
منذ 26 دقيقة 1145
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعتين 1304
"الصحة": أكثر من 29 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
"الصحة": أكثر من 29 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
منذ ساعتين 1325
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعتين 1470
"توكلنا" يكشف خطوات تعديل رقم الجوال بحساب أبشر
"توكلنا" يكشف خطوات تعديل رقم الجوال بحساب أبشر
منذ 3 ساعات 1416
انتحار طفل شنقًا في منزل أسرته بسبب لعبة "PubG"
انتحار طفل شنقًا في منزل أسرته بسبب لعبة "PubG"
منذ 3 ساعات 824
شركة سيمينس تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
شركة سيمينس تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
منذ 3 ساعات 1440