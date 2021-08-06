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هيئة الأمر بالمعروف تشارك بالمصلى المتنقل في مهرجان عروس الباحة

منذ 6 ساعات
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هيئة الأمر بالمعروف تشارك بالمصلى المتنقل في مهرجان عروس الباحة

محمد السعران (صدى):
شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة في مهرجان عروس الباحة والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالباحة ويحتوي على معارض تجارية وفعاليات ترفيهية وتعليمية متنوعة.

وتمثلت مشاركة الهيئة في توفير المصلى المتنقل خدمة لرواد المهرجان، كما فعلت المحتوى التوعوي لحملتي "الخوارج شرار الخلق" و "رب اجعل هذا البلد آمناً" .

وأوضح فضيلة مدير عام الفرع بالمنطقة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن المشاركة في المهرجان تأتي في إطار الجهود التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة، وامتداداً للتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة. بدعم واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5512
منذ دقيقتين
مصاريف لا طعم لها من اموال الشعب . وينكم من قول الحبيب عليه الصلاة والسلام "...وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل..."

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