"الحالة الهرمونية" من الأسباب الشائعة للتقلبات المزاجية خلال الحمل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل المرأة الحامل تشعر بالاكتئاب أو الغضب.
وذكر الأطباء أن التغيرات في الحالة الهرمونية لجسمك أثناء الحمل، السبب الرئيسي لتعرضك للإجهاد، حيث ستعانين من تقلبات مزاجية خلال الأشهر الثلاثة الأولى بسبب مجموعة من الشكوك والارتباك.
وأشارت الدراسات إلى أن الصحة العقلية للأم لها دور مهم في تحديد النمو العقلي للطفل، ويعد الإجهاد والتوتر من الأسباب الرئيسية للتقلبات الهرمونية التي قد تؤثر على تقلب المزاج أثناء الحمل .
ومن أسباب تقلب المزاج أثناء الحمل هي كما يلي: التغييرات في مستويات الهرمون : الحرمان من النوم التعب، غثيان صباحي القلق والتوتر، التغييرات الجسدية