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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 34 دقيقة
1200
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

الرياض (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4٫43430، العملة مقابل الريال الواحد 0٫22557

- الدولار: 3٫75033، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26664

- درهم إماراتي: 1٫02100، مقابل الريال الواحد 0٫97943

- ريال يمني: 0٫01500، مقابل الريال الواحد 66٫66084

- دينار أردني: 5٫28967، مقابل الريال الواحد 0٫18905

- دينار كويتي: 12٫47985 مقابل الريال الواحد 0٫08013

- دينار بحريني: 9٫94808، مقابل الريال الواحد 0٫10053

- الريال القطري: 1٫03003، مقابل الريال الواحد 0٫97085

-الدرهم المغربي: 0٫41953 مقابل الريال الواحد 2٫38608

- الجنيه المصري: 0٫23879، مقابل الريال الواحد 4٫18785

 

 

الريال
اقتصاد
أسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

الجنوبي
وناديك ماأنشخب بخمسات
ابو عمار
يا حليلهن منعوهن من الدخول فعبرن عن مشاركتهن عن بعد
ابو عمار
ما شاء الله وتبارك انتاج العنب من النوعيه الممتازه
ابو عمار
بارك الله لها وفيها كلامها سليم جدا
ابو عمار
اوكي

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