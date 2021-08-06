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بندر الرزيحان : أصبحت صفقة البرازيلي بيريرا مطلب جماهيري

منذ 5 ساعات
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التعليقات

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أحدث التعليقات

الجنوبي
وناديك ماأنشخب بخمسات
ابو عمار
يا حليلهن منعوهن من الدخول فعبرن عن مشاركتهن عن بعد
ابو عمار
ما شاء الله وتبارك انتاج العنب من النوعيه الممتازه
ابو عمار
بارك الله لها وفيها كلامها سليم جدا
ابو عمار
اوكي

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