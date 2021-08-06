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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ ساعة
1361
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ) ,قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية, في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران واجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي تتحول مساء إلى جنوبية غربية 12-32كم/ساعة, وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط و الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

المملكة

التعليقات

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أحدث التعليقات

الجنوبي
وناديك ماأنشخب بخمسات
ابو عمار
يا حليلهن منعوهن من الدخول فعبرن عن مشاركتهن عن بعد
ابو عمار
ما شاء الله وتبارك انتاج العنب من النوعيه الممتازه
ابو عمار
بارك الله لها وفيها كلامها سليم جدا
ابو عمار
اوكي

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