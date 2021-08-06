شركة سيمينس تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة سيمينس الألمانية الدولية "SIEMENS" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو التسويق)، مدير التسويق والابتكار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، الهندسة الطبية الحيوية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أغسطس 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة سيمينس الألمانية الدولية من هنـــــــــــــا