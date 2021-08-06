انتحار طفل شنقًا في منزل أسرته بسبب لعبة "PubG"

القاهرة (صدى):
أنهى طفل حياته شنقا في منزل أسرته بمحافظة بني سويف في مصر، بسبب الإفراط في ممارسة لعبة ببجي (PubG) الإلكترونية.
وأقدم الطفل على شنق نفسه بحبل؛ عقب الانتهاء من لعبة "عنف" على الجوال؛ حيث فوجئت شقيقته الكبرى أثناء خروجها من غرفتها إلى الصالة بشقيقها الأصغر مشنوقا في باب غرفة الصالة.
واتضح أن الطفل كان دائم اللعب بألعاب العنف الإلكترونية، ومن بينها لعبة "ببجي"، وأن أسرته كانت تنهره عن ذلك، كما تبين أن الطفل ليست المرة الأولى التي يقوم بتنفيذ مخطط الألعاب، ففي العام الماضي قام بإحراق المنزل ونجحت الأسرة فى إطفائه.