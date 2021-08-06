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مساعد وزير الاتصالات: الإجماع على تحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل

منذ ساعة
1221
مساعد وزير الاتصالات: الإجماع على تحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل

الرياض (صدى):
شارك معالي مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور منير الدسوقي أمس في اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي تحت رئاسة جمهورية إيطاليا لمجموعة العشرين (G20)، بمدينة تريستا الإيطالية، وذلك بمشاركة وزراء وخبراء الاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجموعة.

وخلال الاجتماع ألقى الدكتور الدسوقي كلمةً أعرب فيها عن تهنئته لقادة الاقتصاد الرقمي على نجاح الاجتماع الخالصة في ظل الرئاسة الإيطالية، وبمناسبة إجماع دول المجموعة وترحيبها بتحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل، لافتاً الانتباه إلى أن هذا المنجز التاريخي لم يكن ليتحقق لولا - مشيئة الله - ثم جهود المملكة بخصوص هذا الملف إبان رئاستها للمجموعة العام الماضي، حيث أسهمت المملكة في بدء الحوار حول هذه النقلة في عمل الفريق وترقيتها لتكون مجموعة عمل دائمة.

وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز سيسهم في اغتنام الفرص كافة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي بما يسهم في زيادة معدلات التنمية والنمو الاقتصادي لدول العالم.

يذكر أن المملكة كانت قد حققت ضمن اجتماعات وزراء الاقتصاد الرقمي إنجازات نوعية، من أبرزها إجماع الدول حول خريطة طريق لقياس وتعريف الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى اعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان.

مساعد وزير الاتصالات

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بلبل البحر
{ولا تجسسوا}
Naif
في جبهة الفقراوية 😆
علي
روح اليونان
العالمي الحقيقي
صياحكم طرررررررب
محمد سعيد الغامدي
ثخيلو من 30الف فاتورة الماء الى ١٠٠ الف ريال في شهرين ويوجد قصه للكهرباء مايغروشي الا بعد خناق معهم

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