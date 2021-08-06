مركز الدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية "PSDSARC" ، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى "أخصائي تدريب" ؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.
وأوضحت إدارة المركز، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو التخصصات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2021م، وذلك عبر موقع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية من هنــــــــــا