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مركز الدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

منذ ساعة
1275
مركز الدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية "PSDSARC" ، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى "أخصائي تدريب" ؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المركز، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو التخصصات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2021م، وذلك عبر موقع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية من هنــــــــــا

 

وظائف
الرياض
مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

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ثخيلو من 30الف فاتورة الماء الى ١٠٠ الف ريال في شهرين ويوجد قصه للكهرباء مايغروشي الا بعد خناق معهم

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