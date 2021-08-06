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المملكة تعزز من شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول مجموعة العشرين

منذ ساعة
1249
المملكة تعزز من شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول مجموعة العشرين

الرياض (صدى):
التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس بمعالي وزير التنمية الاقتصادية والابتكار بجمهورية إيطاليا جيانكارلو جيورجيتي.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء.

كما عقد معاليه لقاءً مع معالي الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية بيتر ألتماير، وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة لتسريع عملية التحول الرقمي، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار.

كما استعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية أمام الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات التقنية والفضاء والابتكار.

وفي ذات الإطار، أجرى معالي الوزير السواحة على هامش اجتماعات قادة الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين، مباحثات موسعة مع معالي وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني تاكيدا روتا، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة من تطورها التقني وخبراتها المتقدمة والمتميزة في هذا المجال.

عقب ذلك التقى معاليه، وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسؤولة عن مبادرة الأمة الذكية والأمن السيبرانى في سنغافورة جوزفين تيو، وجرى خلاله استعراض الفرص الاستثمارية الواعد التي تزخر بها المملكة في مجالات تقنية المعلومات والفضاء والابتكار.

واختتم معاليه بلقاء نظيره بدولة جنوب أفريقيا حيث تم مناقشة فرص التعاون المشترك لتسريع تبني التقنيات الحديثة وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية والشراكة في مجال البحث والتطوير والابتكار.

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بلبل البحر
{ولا تجسسوا}
Naif
في جبهة الفقراوية 😆
علي
روح اليونان
العالمي الحقيقي
صياحكم طرررررررب
محمد سعيد الغامدي
ثخيلو من 30الف فاتورة الماء الى ١٠٠ الف ريال في شهرين ويوجد قصه للكهرباء مايغروشي الا بعد خناق معهم

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