هيئة التخصصات الصحية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى "مدير البحث والتقييم" ؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (علم النفس التنظيمي، أو القياس النفسي)، مع وجود خبرات سابقة.
وأشارت إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أغسطس 2021م، وذلك عبر موقع هيئة التخصصات الصحية من هنــــــــــــا