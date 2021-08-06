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هيئة التخصصات الصحية توفر وظائف شاغرة

منذ 21 دقيقة
1193
هيئة التخصصات الصحية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى "مدير البحث والتقييم" ؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (علم النفس التنظيمي، أو القياس النفسي)، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أغسطس 2021م، وذلك عبر موقع هيئة التخصصات الصحية من هنــــــــــــا

 

 

وظائف
الرياض
هيئة التخصصات الصحية

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