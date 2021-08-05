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وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة الياباني سياسات العلوم والتقنية

منذ ساعة
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وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة الياباني سياسات العلوم والتقنية

الرياض (صدى):
التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس بوزير الدولة الياباني لسياسات العلوم والتقنية إنوي شنجي، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء البحث في مجموعة العشرين بمدينة تريستا في إيطاليا.

وتناول الجانبان خلال اللقاء، بحث تعزيز الأبحاث المشتركة بين الجامعات في البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات سياسات العلوم والتقنية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مراكز الأبحاث المتميزة في اليابان.

كما بحثا مشاركة المملكة في منتدى العلوم والتقنية في المجتمع (STS Forum) لعام 2021م، وزيادة أعداد الطلبة اليابانيين الدارسين في المملكة، وسعي وزارة التعليم لزيادة الابتعاث إلى الجامعات اليابانية المتميزة.

حضر اللقاء، وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، ووكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي الدكتور عبدالرحمن العمري، ووكيل جامعة دار العلوم للتخطيط والتطوير الدكتورة ابتسام العثمان.

وزير التعليم
حمد بن محمد آل الشيخ
الدولة الياباني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131747
منذ ساعة
ايه تماام لعل عيالنا يصنوعون لنا راديوات وتلفونات وتلفزيونات ..

.. بس الله يستر لا تصير عيونهم صغيره ومبقّطه مثل عيون اليابانيين من كثر الاختراعات ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15517
منذ ساعة
الفلوس لم تكن في عهد الهكسوس

كانوا يصنعون من الحجر الفؤوس

الحضارة والتعليم بدأ عندهم بشرب الحليب الدافي

كانوا يشبّون النار بطريقتهم الخاصة .. وليس مهما ماذا كانوا يشعلون

الخلاصة .. اليابان اليوم في قمة مجد علم الذرة ورغم كل ذلك عم ضعفاء في فهمهم لأنهم أوجدوا النسب ولم يعرفوا تماماً مصدر وما هيّة النسبة المقدرة في الذرة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15517
منذ 53 دقيقة
تع تع تع تع للحقيقة .. التي تقلب الطاقة.. وتنبش في تأريخ العلم .. وتنقر في مسام الكتلة .. هناك وحدة اسمها وحدة الكتلة المغناطيسية هذه الوحدة هي درجة تمثيل أو تكميل مجال الكتلة المغناطيسي .. هي ليست المجال بدون الكتلة وليست الكتلة في حالة اكتمال مجالها إلا درجة صفر من المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15517
منذ 38 دقيقة
الحصار مؤلم ومؤثر وضار وغير مجدٍ طالما هو نهج

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