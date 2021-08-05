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‏الرئيس التونسي يعفي ولاة المنستير ومدنين وزغوان من مناصبهم

منذ ساعة
1321
‏الرئيس التونسي يعفي ولاة المنستير ومدنين وزغوان من مناصبهم

تونس (صدى):
أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف أكرم السبرى بمهام وال بولاية المنستير، والحبيب شواط بمهام وال بولاية مدنين، وصالح مطيراوي بمهام وال بولاية زغوان.

وكان قيس سعيد قد تقدم بالشكر لكل إطارات وأعوان ديوان الحبوب ودعاهم إلى أن يكونوا على موعد مع التاريخ والتصدي لكل التجاوزات في توريد القمح، مجددًا التأكيد على أنه لا مجال للمس من قوت التونسيين.

وأشار إلى أنه سيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات، لافتًا إلى أنه هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.

 

تونس
المنستير
مدنين
قيس سعيد
زغوان

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يوسف سالم عبدالله بامعوضه
ولد سعود الفيصل ومن الطبيعة شخص مع الأسود أكيد بيطلع أسد 🦁 🦁 🦁
يوسف سالم عبدالله بامعوضه
ولد سعود الفيصل ومن الطبيعة شخص مع الأسود أكيد بيطلع أسد 🦁 🦁 🦁
شبح
الله يذكر الأمير سلطان بن فهد بالخير والعافية علم عليك يافيصل وأدبك وخلاك أرنب تذكر يوم. قال أعطوني من ذا. منذا. تذكر تذكر يوم...
دنيا عجيبة
الله يذكر الأمير سلطان بن فهد بالخير والعافية علم عليك يافيصل وأدبك وخلاك أرنب تذكر يوم. قال أعطوني من ذا. منذا. تذكر تذكر يوم...
دنيا عجيبة
الله يذكر الأمير سلطان بن فهد بالخير والعافية علم عليك يافيصل وأدبك وخلاك أرنب تذكر يوم. قال أعطوني من ذا. منذا. تذكر تذكر يوم...

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