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هيئة العقار تجتمع مع رئاسة أمن الدولة للتأكيد على نزاهة وعدالة التعاملات العقارية

منذ 40 دقيقة
1444
هيئة العقار تجتمع مع رئاسة أمن الدولة للتأكيد على نزاهة وعدالة التعاملات العقارية

الرياض (صدى):
عقد معالي محافظ الهيئة العامة للعقار مع مدير الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة اجتماعاً بمقر الهيئة، بحثا خلاله مجالات التعاون بين الهيئة والرئاسة (التحريات المالية)، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي صدرت عليها موافقة مجلس الوزراء ، وكذلك خطة تطبيق الأنظمة والضوابط والمعايير التي تصدرها الهيئة لحوكمة القطاع للتأكد من نزاهة وعدالة التعاملات العقارية والوساطة ومعالجة المساهمات العقارية وسرعة تصفيتها وإعادة الحقوق لأصحابها.

واطّلع المسؤولون في الرئاسة على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها وما تضمنته من مبادرات وأولويات وضوابط تسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وتحقيق الهدف برفع فعالية السوق العقاري في المملكة وتحسين جودة خدمة جميع الشركاء والمتعاملين فيه في مجال اختصاصاتهم المشتركة.

كما قدّم وفد التحريات المالية عرضاً عن اختصاصاتهم والعملية التطويرية في أعمالها، سعياً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في إيجاد بيئة آمنة للتعاملات المالية في المملكة ومنها ما يخص القطاع العقاري.

 

 

هيئة
المملكة
العقار
الهيئة العامة للعقار
رئاسة أمن الدولة

التعليقات

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أحدث التعليقات

برنس
كلام صحيح مادري ليه الفقراويه زعلانين هو ماقال غير الصحيح يابو خررررقه
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بِأكُف * الضراعة * أهالي * القصيم * ترفع * أيَادِيها ✍🏻 يَحفظ* الله *...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بِأكُف * الضراعة * أهالي * القصيم * ترفع * أيَادِيها ✍🏻 يَحفظ* الله *...
وافي
الف مبروك انجاز لابعده انجاز يالله فرجك
الاستثنائي
200 مليون ليت كل الفرق تتعاقد مع شاورما عشان تجلب لهم لاعبين ويصير فيه توازن مالي مثل الزعيق 😀😀😀

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