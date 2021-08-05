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تكهنات بعودة عمرو دياب ودينا الشربيني بعد فترة من انفصالهما

منذ 16 دقيقة
157
تكهنات بعودة عمرو دياب ودينا الشربيني بعد فترة من انفصالهما

القاهرة (صدى):
ظهر الفنان المصري عمرو دياب في صورة له مع الفنانة دينا الشربيني، بعد فترة طويلة من انفصالهما ليتساءل الجمهور عن إمكانية عودتهما مجددًا.

وكشفت الصورة عن عمرو دياب ودينا الشربيني على يمينه، وعلى يساره النجمة يسرا، ويحيطهم عدد كبير من النجوم؛ ليتبين أن الصورة من كواليس إعلان لإحدى منصات الفيديوهات التي يشارك بها عدد كبير من النجوم على راسهم الهضبة، ولم يتم التاكد من عودة الثنائي للارتباط مجددا.

وواجهت الفنانة دينا الشربيني موقفا محرجا خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"؛ حيث وجه إليها أحد المراسلين سؤالا عن المطرب عمرو دياب وقال :" لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاولين التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟".

وانفعلت دينا الشربيني وانسحبت من أمام الكاميرات، وقالت:"انتوا فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا"، فيما انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار تؤكد أن هناك محاولات تتم للصلح بين النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد حوالي ستة أشهر من انفصالهما.

دينا الشربيني
عمرو دياب
انفصال
فن ومشاهير

التعليقات

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أحدث التعليقات

برنس
كلام صحيح مادري ليه الفقراويه زعلانين هو ماقال غير الصحيح يابو خررررقه
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بِأكُف * الضراعة * أهالي * القصيم * ترفع * أيَادِيها ✍🏻 يَحفظ* الله *...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بِأكُف * الضراعة * أهالي * القصيم * ترفع * أيَادِيها ✍🏻 يَحفظ* الله *...
وافي
الف مبروك انجاز لابعده انجاز يالله فرجك
الاستثنائي
200 مليون ليت كل الفرق تتعاقد مع شاورما عشان تجلب لهم لاعبين ويصير فيه توازن مالي مثل الزعيق 😀😀😀

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