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"النيابة العامة" تكشف عن حالتين لمواجهة الشهود

منذ 15 ساعة
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"النيابة العامة" تكشف عن حالتين لمواجهة الشهود

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة أن مواجهة الشهود خلال التحقيقات تكون بإحدى حالتين، وهناك حالة يمكن فيها للمحقق أن يخفي هوية الشاهد.

وأوضحت النيابة العامة، إنه يجب على المحقق أن يستمع لكل شاهد على انفراد، وله كذلك أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم، بحسب المادة الثامنة من نظام الإجراءات الجزائية.

وأشارت إلى أن مواجهة الشهود تكون إما بمواجهة بعضهم البعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق، فيما للمحقق أن يخفي هوية الشاهد وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود، متى ما رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.

 

 

النيابة العامة
الشهود
المحقق
هوية الشاهد

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 152
منذ ساعة
لله درك ياعظيم الافعال محمد بن سلمان السعودي الآن يمشى على الأرض هونا الحق لمن له الحق الطريق ورود لشعب الورود قرارات غاية المواطن ⚘🙏

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د محمد ماجد بخش
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"يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ"
ابو محمد 😎 ✍️
لالالا ، جيده .. وووووتتغندر بين الشجر ..

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