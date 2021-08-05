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وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة الياباني سياسات العلوم والتقنية

منذ ساعة
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وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة الياباني سياسات العلوم والتقنية

الرياض (صدى):
التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس بوزير الدولة الياباني لسياسات العلوم والتقنية إنوي شنجي، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء البحث في مجموعة العشرين بمدينة تريستا في إيطاليا.

وتناول الجانبان خلال اللقاء، بحث تعزيز الأبحاث المشتركة بين الجامعات في البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات سياسات العلوم والتقنية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مراكز الأبحاث المتميزة في اليابان.

كما بحثا مشاركة المملكة في منتدى العلوم والتقنية في المجتمع (STS Forum) لعام 2021م، وزيادة أعداد الطلبة اليابانيين الدارسين في المملكة، وسعي وزارة التعليم لزيادة الابتعاث إلى الجامعات اليابانية المتميزة.

حضر اللقاء، وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، ووكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي الدكتور عبدالرحمن العمري، ووكيل جامعة دار العلوم للتخطيط والتطوير الدكتورة ابتسام العثمان.

وزير التعليم
حمد بن محمد آل الشيخ
الدولة الياباني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131747
منذ ساعة
ايه تماام لعل عيالنا يصنوعون لنا راديوات وتلفونات وتلفزيونات ..

.. بس الله يستر لا تصير عيونهم صغيره ومبقّطه مثل عيون اليابانيين من كثر الاختراعات ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت بعد ماتمزبنوهم تقطعوا اياديهم النجسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اظنه جيد هاالريس اللي شاحط نفسه ..

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