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نائب وزير الدفاع يزور رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة

منذ ساعتين
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نائب وزير الدفاع يزور رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة

الرياض (صدى):
قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بزيارة لرئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع.

ولدى وصول سموه لوزارة الدفاع كان في استقباله معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

بعد ذلك، عزف السلام الملكي ثم تشرف معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الدفاع بالسلام على سموه.

عقب ذلك، استمع سمو نائب وزير الدفاع إلى الإيجاز المقدم من رئاسة هيئة الأركان العامة، وجرى خلال الإيجاز مناقشة الجوانب العسكرية والدفاعية كافة والتأكيد على ثبات جاهزيتها وتطويرها بما يحقق مصالح وأهداف وطننا الغالي.

من جانب آخر قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في زيارة لقيادة القوات المشتركة، وكان في استقبال سموه معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات المشتركة وكبار ضباط تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واطلع سموه على إيجاز القوات المشتركة، وجرى خلال الإيجاز التأكيد على سير العمليات الجارية التي تقودها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والإشادة بجهودها وبحث سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة.

حضر الإيجاز، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وكبار ضباط القوات المشتركة.

وفي ختام الزيارتين، أكد سمو نائب وزير الدفاع عن فخره واعتزازه بما شاهده من جاهزية عالية للقوات المسلحة التي أتت بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - ناقلاً من خلالها تحياته وتقديره على المجهودات كافة التي يقومون بها والوقوف على التطوير التي وصلت إليه قواتنا المسلحة وفق رؤية سموه الكريم لخدمة ديننا وملكنا ووطننا.

نائب وزير الدفاع
رئيس هيئة الأركان
الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15517
منذ ساعة
حر النار التي في سلاح الدار .. تحرق رؤوس العدا وتصون الجار

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