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أمير القصيم يزور مركز الصلبية ويلتقي بالأهالي

منذ 13 ساعة
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أمير القصيم يزور مركز الصلبية ويلتقي بالأهالي

محمد المحسن (صدى):
زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مركز الصلبية التابع لمحافظة عيون الجواء, يرافقه الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عبدالرحمن السعوي، ومحافظ عيون الجواء محمد عثمان العساف، ورئيس مركز الصلبية خالد بن كساب بن مشلوط.

وخلال لقاء سموه بأهالي المركز أكد أن مثل هذه الزيارات المباركة تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتلمس احتياجات أهالي المحافظات والمراكز بالمنطقة عن قرب, مؤكداً بأن ما تحقق للمنطقة من دعم سخي واهتمام كبير في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والزراعية يأتي بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة - أعزها الله - لكل كان من شأنه رفعة للوطن والمواطنين .

سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

برنس
كلام صحيح مادري ليه الفقراويه زعلانين هو ماقال غير الصحيح يابو خررررقه
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بِأكُف * الضراعة * أهالي * القصيم * ترفع * أيَادِيها ✍🏻 يَحفظ* الله *...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بِأكُف * الضراعة * أهالي * القصيم * ترفع * أيَادِيها ✍🏻 يَحفظ* الله *...
وافي
الف مبروك انجاز لابعده انجاز يالله فرجك
الاستثنائي
200 مليون ليت كل الفرق تتعاقد مع شاورما عشان تجلب لهم لاعبين ويصير فيه توازن مالي مثل الزعيق 😀😀😀

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