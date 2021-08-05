نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المندوب "السعودي" لدى التعاون الإسلامي يلتقي نظيره "النيجيري"

منذ 13 ساعة
1038
المندوب "السعودي" لدى التعاون الإسلامي يلتقي نظيره "النيجيري"

حسين العلي (صدى):
استقبل مندوب جمهورية نيجيريا الإتحادية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير يحيى لاوال في مكتبه بمقر السفارة بالرياض مندوب المملكة الدائم لدى المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التنسيق وتبادل الآراء، والتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات المعنية بالمنظمة ، بالإضافة إلى استعراض دور الدول الأعضاء وكذلك المندوبين الدائمين في مواجهة التحديات، وتقوية أدوراهم تجاه قضايا المنظمة .

وثمن السفير النيجيري خلال اللقاء جهود المملكة العربية السعودية مع الدول الأعضاء في المنظمة ، وكذلك التي تنفذها في العديد من الدول ذات الاحتياج ومنها جمهورية نيجيريا التي شهدت مساهمة المملكة بدعم مجالات مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي والزراعي والتعافي المبكر ، مؤكداً أن التزام المملكة بدعم العمل الإسلامي بالمنظمة هو لإيمانها القوي بأهمية التعاون بين الدول لرفع المعاناة الإنسانية عن بعض الشعوب بالإضافة إلى تطلعها لمستقبل الأمة الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك الذي يخدم مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة.

من جهته أكد "السحيباني" أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز نشاطات منظمة التعاون الإسلامي في خدمة الدول الأعضاء ومواجهة القضايا الإسلامية ذات الشأن بالأعضاء ، بالإضافة إلى فتح أبواب التشاور بين المندوبين لحشد الجهود نحو علاقات التعاون المثمرة بين دول المنظمة في دعم القضايا الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

برنس
كلام صحيح مادري ليه الفقراويه زعلانين هو ماقال غير الصحيح يابو خررررقه
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بِأكُف * الضراعة * أهالي * القصيم * ترفع * أيَادِيها ✍🏻 يَحفظ* الله *...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بِأكُف * الضراعة * أهالي * القصيم * ترفع * أيَادِيها ✍🏻 يَحفظ* الله *...
وافي
الف مبروك انجاز لابعده انجاز يالله فرجك
الاستثنائي
200 مليون ليت كل الفرق تتعاقد مع شاورما عشان تجلب لهم لاعبين ويصير فيه توازن مالي مثل الزعيق 😀😀😀

أخر الأخبار

تكهنات بعودة عمرو دياب ودينا الشربيني بعد فترة من انفصالهما
تكهنات بعودة عمرو دياب ودينا الشربيني بعد فترة من انفصالهما
منذ 16 دقيقة 153
هيئة العقار تجتمع مع رئاسة أمن الدولة للتأكيد على نزاهة وعدالة التعاملات العقارية
هيئة العقار تجتمع مع رئاسة أمن الدولة للتأكيد على نزاهة وعدالة التعاملات العقارية
منذ 39 دقيقة 1438
"النمر" لمرضى الضغط : اتبعوا هذه النصائح عند رفع الأثقال
"النمر" لمرضى الضغط : اتبعوا هذه النصائح عند رفع الأثقال
منذ 53 دقيقة 1272
الهلال يوقع رسميًا مع ماتيوس بيريرا
الهلال يوقع رسميًا مع ماتيوس بيريرا
منذ ساعة 2164
إنذار 29 مقاولا لم يلتزموا بنسب الإنجاز المطلوبة بعدة مشروعات بالرياض
إنذار 29 مقاولا لم يلتزموا بنسب الإنجاز المطلوبة بعدة مشروعات بالرياض
منذ ساعة 1325
الهلال يتأهب للموسم الجديد بالمناورات الفنية
الهلال يتأهب للموسم الجديد بالمناورات الفنية
منذ ساعة 1319
التشهير بمالكة مؤسسة لبيعها منتجات إنارة مغشوشة
التشهير بمالكة مؤسسة لبيعها منتجات إنارة مغشوشة
منذ ساعة 1487
الجماهير تغيب عن نهائي كأس الأندية العربية بين الاتحاد والرجاء المغربي
الجماهير تغيب عن نهائي كأس الأندية العربية بين الاتحاد والرجاء المغربي
منذ ساعتين 1646
الأمير سطام بن خالد: توطين العمل في المولات سينعكس بشكل إيجابي على الوطن
الأمير سطام بن خالد: توطين العمل في المولات سينعكس بشكل إيجابي على الوطن
منذ ساعتين 1373
الرئيس التونسي: سنطبق القانون على الفاسدين وسارقي الشعب
الرئيس التونسي: سنطبق القانون على الفاسدين وسارقي الشعب
منذ ساعتين 1408