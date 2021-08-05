نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تكهنات بعودة عمرو دياب ودينا الشربيني بعد فترة من انفصالهما

منذ 6 ساعات
621
1
تكهنات بعودة عمرو دياب ودينا الشربيني بعد فترة من انفصالهما

القاهرة (صدى):
ظهر الفنان المصري عمرو دياب في صورة له مع الفنانة دينا الشربيني، بعد فترة طويلة من انفصالهما ليتساءل الجمهور عن إمكانية عودتهما مجددًا.

وكشفت الصورة عن عمرو دياب ودينا الشربيني على يمينه، وعلى يساره النجمة يسرا، ويحيطهم عدد كبير من النجوم؛ ليتبين أن الصورة من كواليس إعلان لإحدى منصات الفيديوهات التي يشارك بها عدد كبير من النجوم على راسهم الهضبة، ولم يتم التاكد من عودة الثنائي للارتباط مجددا.

وواجهت الفنانة دينا الشربيني موقفا محرجا خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"؛ حيث وجه إليها أحد المراسلين سؤالا عن المطرب عمرو دياب وقال :" لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاولين التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟".

وانفعلت دينا الشربيني وانسحبت من أمام الكاميرات، وقالت:"انتوا فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا"، فيما انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار تؤكد أن هناك محاولات تتم للصلح بين النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد حوالي ستة أشهر من انفصالهما.

دينا الشربيني
عمرو دياب
انفصال
فن ومشاهير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15524
منذ 44 دقيقة
عودة المياه لمجاريها .. إنه المال وما يستطيع أن يفعله .. لعمري هذه هي السركوزية التي تبعها الماكرونية ولا نستبق المستقبل الغربي ونقول الديابية الحاضرة الناظرة .. وما تصنعه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الجنوبي
وناديك ماأنشخب بخمسات
ابو عمار
يا حليلهن منعوهن من الدخول فعبرن عن مشاركتهن عن بعد
ابو عمار
ما شاء الله وتبارك انتاج العنب من النوعيه الممتازه
ابو عمار
بارك الله لها وفيها كلامها سليم جدا
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 7 دقائق 1116
"الصحة": أكثر من 29 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
"الصحة": أكثر من 29 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
منذ 41 دقيقة 1229
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ 53 دقيقة 1307
"توكلنا" يكشف خطوات تعديل رقم الجوال بحساب أبشر
"توكلنا" يكشف خطوات تعديل رقم الجوال بحساب أبشر
منذ ساعة 1288
انتحار طفل شنقًا في منزل أسرته بسبب لعبة "PubG"
انتحار طفل شنقًا في منزل أسرته بسبب لعبة "PubG"
منذ ساعة 544
شركة سيمينس تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
شركة سيمينس تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
منذ ساعة 1324
مساعد وزير الاتصالات: الإجماع على تحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل
مساعد وزير الاتصالات: الإجماع على تحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل
منذ ساعتين 1279
مركز الدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
مركز الدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
منذ ساعتين 1378
المملكة تعزز من شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول مجموعة العشرين
المملكة تعزز من شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول مجموعة العشرين
منذ ساعتين 1290
هيئة التخصصات الصحية توفر وظائف شاغرة
هيئة التخصصات الصحية توفر وظائف شاغرة
منذ ساعتين 1573