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أمير القصيم : المهرجانات الزراعية الموسمية تحوّلت لصناعة تتميز بها المنطقة .

منذ 13 ساعة
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أمير القصيم : المهرجانات الزراعية الموسمية تحوّلت لصناعة تتميز بها المنطقة .

محمد المحسن (صدى):
وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم المهرجانات الزراعية الموسمية بالمنطقة ، تحولت الى صناعة تتميز بها المنطقة ، كونها تستفيد من الصناعات التحويلية التي ساهمت في دعم جميع المنتجات الزراعية التي تنتجها كالعنب والرمان والتين وغيرها .

وأبدى سمو أمير القصيم فخره واعتزازه بما شاهده في مهرجان العنب بالقصيم، من إنتاج عال الجودة ، مؤكدا سموه أن ذلك يعطي أملا كبيرا أن يكون المهرجان بشكل أكبر ويحقق الطموحات خلال السنوات القادمة .

وأشاد سموه بما يوفر مهرجان العنب للشباب من فرص للعمل وفتح المجال لهم الذي يستغلون المهرجانات للإستفادة منها .

كما نوّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل ، ما تحقق من جهود لتفعيل مبادرة ارض القصيم خضراء ، مشيرا سموه بأن ذلك هو المطلب الذي تسعى اليه المبادرة لتكتسي هذه الأرض بالأشجار الخضراء .

وقدم سمو أمير القصيم شكره وتقديره لجميع القائمين على المهرجان مثمنا جهود محافظ عيون الجواء والجهات الحكومية واللجان العاملة بالمهرجان .

وكان سمو أمير القصيم قد زار اليوم مهرجان العنب في نسخته الثامنة ، و تجول فيه واطلع على ما يحتويه من أقسام مختلفة من معارض متعددة اشتملت على أكثر من 80 معرضاً، وطريقة إعداد عصير العنب وأنواعه المتعددة، والمزارع المشاركة في معارض المهرجان , بعد ذلك اطلع سموه على الصناعات التحويلية لمنتج العنب.

وقد شهد سمو أمير القصيم الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة ، تخلله كلمة محافظ عيون الجواء محمد عثمان العساف الذي أبدى فيها سعادته بحضور سموه ورعايته للمهرجان ، مقدراً لسموه هذه البادرة الطيبة,

وأشار العساف بأن مهرجان العنب بالقصيم يعد واحدا من أهم المهرجانات الزراعية بالمملكة. وساهم في تحقيق العوائد المالية للمزارعين التي تتزايد مع كل موسم ، حتى أصبح المهرجان موعدا يترقبه مزارعي العنب والمهتمين من داخل وخارج المنطقة .

كما قدم خلال الحفل عرضا مرئيا ، يحكي مسيرة مهرجان العنب بالقصيم ويبرز الحرص على رفع إنتاج العنب بالمنطقة ، وفي نهاية الحفل كرم سموه المزارعين والداعمين للمهرجان.

رافق سموه خلال الزيارة الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عبدالرحمن السعوي ، ومحافظ عيون الجواء محمد العساف ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي و امين منطقة القصيم بالنيابة المهندس نايف ابو سرداح.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

برنس
كلام صحيح مادري ليه الفقراويه زعلانين هو ماقال غير الصحيح يابو خررررقه
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بِأكُف * الضراعة * أهالي * القصيم * ترفع * أيَادِيها ✍🏻 يَحفظ* الله *...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بِأكُف * الضراعة * أهالي * القصيم * ترفع * أيَادِيها ✍🏻 يَحفظ* الله *...
وافي
الف مبروك انجاز لابعده انجاز يالله فرجك
الاستثنائي
200 مليون ليت كل الفرق تتعاقد مع شاورما عشان تجلب لهم لاعبين ويصير فيه توازن مالي مثل الزعيق 😀😀😀

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