الجماهير تغيب عن نهائي كأس الأندية العربية بين الاتحاد والرجاء المغربي

نواف السالم (صدى):
يشهد ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في الـ21 من الشهر الحالي إقامة المباراة النهائية لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال الذي سيجمع بين الاتحاد والرجاء البيضاوي المغربي بدون جماهير.
وأكدت مصادر أن المباحثات حضور الجماهير لا تزال جارية، مضيفة أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في المغرب قد لا يتيح إقامة المباراة بحضور الجماهير.
يذكر أن الاتحاد سيعود من معسكره الحالي في النمسا غدًا، الجمعة، على أن يبدأ التحضيرات لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع الأسبوع المقبل.