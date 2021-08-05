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الأمير سطام بن خالد: توطين العمل في المولات سينعكس بشكل إيجابي على الوطن

منذ 40 دقيقة
1243
الأمير سطام بن خالد: توطين العمل في المولات سينعكس بشكل إيجابي على الوطن

الرياض (صدى):
تحدث الأمير سطام بن خالد آل سعود، عن قرار توطين العمل في المهن الخاصة بالمولات المغلقة ومكاتب إداراتها وقصرها على السعوديين والسعوديات.

وقال "الأمير سطام" عبر حسابه على "تويتر": "تطبيق توطين العمل في جميع المهن بالمولات المغلقة ومكاتب إدارتها حصراً على السعوديين والسعوديات قرار سينعكس بشكل إيجابي على أبناء الوطن".

وأضاف: "سيفتح هذا القرار الكثير من الوظائف لهم وننتظر ما هو الأفضل في المستقبل لتوطين الكثير من الوظائف فأبناء الوطن يستحقون الثقة والعمل لأجلهم".

وكانت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المختلفة على السعوديين يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.

 

الوظائف
المولات
المجمعات التجارية
الأمير سطام بن خالد آل سعود
توطين العمل

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ابو محمد 😎 ✍️
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