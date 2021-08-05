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بالفيديو .. انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في ملهم

منذ 41 دقيقة
1255
بالفيديو .. انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في ملهم

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لنادي الصقور، وليد الطويل، إن أكثر من 14 دولة عالمية تشارك في المزاد الأكبر من نوعه في عالم مزادات الصقور، والمقام حاليًا في ملهم.

وأضاف أن من بين الدول المشاركة في المزاد البحرين، والإمارات، والنمسا، وألمانيا، وبريطانيا، وأمريكا، مؤكدًا أن المزاد يشهد أجواء حماسية، وتبادل الخبرات بين الصقار السعودي والمنتج المحلي، والمنتج العالمي، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

كما أكد أن المزاد يحظى بالعديد من المنتجين الذين يقدمون سلالات نادرة من الصقور من حيث جمالها وسرعتها وكبر حجمها.

الإمارات
البحرين
مزاد
الصقور
ملهم
مزاد الصقور

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أحدث التعليقات

ابو وليد
يقول بروح احترف في فريق ابو خرقه -- حلمي الخرقه الحالميه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. مصيبه .. .. الحمد لله على سلامتكم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طريقتك حطأ .. .. من المفترض إذا السياره مفوره ، تطفي السياره بعد الوقوف الآمن وتتركها تبرد لمدة 45 دقيقه الى ساعه ثم تفتح...
محمد
شركة الكهرباء يعني شركة ليسى حكومية
ابوبدر
اهم شيء فيها اللستك يكون اصلي وتكون تعبئة الهواء على ٣٠ درجة الامامية والخلفية على ٢٥ درجة 👍😛

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