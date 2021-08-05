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ضبط 178 شخصًا لمخالفة تعليمات الحجر الصحي في المنطقة الشرقية

منذ 44 دقيقة
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ضبط 178 شخصًا لمخالفة تعليمات الحجر الصحي في المنطقة الشرقية

الدمام (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط (178) شخصًا بالمنطقة الشرقية لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

كما خالفوا تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

واتُّخذت الجهات الأمنية بحقهم الإجراءات النظامية، تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

أما في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

 

المنطقة الشرقية
فيروس كورونا
الحجر الصحي
الإجراءات الاحترازية
العزل الصحي

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أحدث التعليقات

ابو وليد
يقول بروح احترف في فريق ابو خرقه -- حلمي الخرقه الحالميه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. مصيبه .. .. الحمد لله على سلامتكم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طريقتك حطأ .. .. من المفترض إذا السياره مفوره ، تطفي السياره بعد الوقوف الآمن وتتركها تبرد لمدة 45 دقيقه الى ساعه ثم تفتح...
محمد
شركة الكهرباء يعني شركة ليسى حكومية
ابوبدر
اهم شيء فيها اللستك يكون اصلي وتكون تعبئة الهواء على ٣٠ درجة الامامية والخلفية على ٢٥ درجة 👍😛

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