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مواطنة بعد عملها في المقاولات : خفت من الجنس الآخر ورؤية 2030 شجعتني (فيديو)

منذ 53 دقيقة
1371
مواطنة بعد عملها في المقاولات : خفت من الجنس الآخر ورؤية 2030 شجعتني (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
ذكرت المواطنة "سماهر محمد الرويلي" أبرز التحديات التي واجهتها عندما اقتحمت مجال المقاولات الذي ظل لعقود حكرًا على الرجال.

وأكدت أن رؤية المملكة 2030 أتاحت الكثير من الفرص للمرأة، ولهذا تشجعت في العمل بقطاع المقاولات، مضيفة أنه يمكن للمرأة العمل في أي مجال ترى نفسها أنها ستنجح فيه، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأضافت أنها تعرضت للانتقادات لكونها اقتحمت مجال العمل في الإشراف على المقاولات، لافتة إلى أن شعرت بالخوف فيما يتعلق بالتعامل مع الجنس الآخر، خاصة وأن العمال من مختلف الجنسيات، لكن عندما بدأت بالعمل اختفى هذا الخوف، ووجدت الأمور أسهل بالنسبة لها.

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المملكة
العمل
رؤية المملكة 2030
المقاولات
سماهر محمد الرويلي

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أحدث التعليقات

ابو وليد
يقول بروح احترف في فريق ابو خرقه -- حلمي الخرقه الحالميه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. مصيبه .. .. الحمد لله على سلامتكم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طريقتك حطأ .. .. من المفترض إذا السياره مفوره ، تطفي السياره بعد الوقوف الآمن وتتركها تبرد لمدة 45 دقيقه الى ساعه ثم تفتح...
محمد
شركة الكهرباء يعني شركة ليسى حكومية
ابوبدر
اهم شيء فيها اللستك يكون اصلي وتكون تعبئة الهواء على ٣٠ درجة الامامية والخلفية على ٢٥ درجة 👍😛

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