استشارية أسرية: مفهوم الزواج لدى الفتيات والشباب مشوه

أميرة خالد (صدى):
تحدثت الدكتور الهنوف الحقيل، استشارية أسرية وتربوية، عن مفهوم الزواج لدى الفتيات والشباب والذي يتسبب في خوفهم من تولي المسؤولية ودخول حياة جديدة.
وقالت "الهنوف": "مفهوم الزواج لدينا مشوه عند الفيتات والشباب وليس لديهم وعي كامل وأصبح لديهم تخوفات من تولي المسؤوليات"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".
وأضافت: "أصبحت الأفكار الآن مشبعة بفكرة الاستقلالية الفردية الذاتية والخطأ فيها إنها تصبح تٌنافي سنة الحياة ويجب إدراك إن الحياة مسؤولية".
وتابع: "دخول الحياة الزوجية على أنها حرب وصراع ليس صحيحًا فالحياة الزوجية أرقى وأسمى من حقوق وواجبات مفروضة هى بالود والرحمة تقدم ومبادئ داخلية ومشاعر".