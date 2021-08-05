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استشارية أسرية: مفهوم الزواج لدى الفتيات والشباب مشوه

منذ 8 دقائق
1092
استشارية أسرية: مفهوم الزواج لدى الفتيات والشباب مشوه

أميرة خالد (صدى):
تحدثت الدكتور الهنوف الحقيل، استشارية أسرية وتربوية، عن مفهوم الزواج لدى الفتيات والشباب والذي يتسبب في خوفهم من تولي المسؤولية ودخول حياة جديدة.

وقالت "الهنوف": "مفهوم الزواج لدينا مشوه عند الفيتات والشباب وليس لديهم وعي كامل وأصبح لديهم تخوفات من تولي المسؤوليات"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضافت: "أصبحت الأفكار الآن مشبعة بفكرة الاستقلالية الفردية الذاتية والخطأ فيها إنها تصبح تٌنافي سنة الحياة ويجب إدراك إن الحياة مسؤولية".

وتابع: "دخول الحياة الزوجية على أنها حرب وصراع ليس صحيحًا فالحياة الزوجية أرقى وأسمى من حقوق وواجبات مفروضة هى بالود والرحمة تقدم ومبادئ داخلية ومشاعر".

 

الشباب
الزواج
الفتيات
المشاعر
المسؤولية

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أحدث التعليقات

جاسم
شعب يحتاج الدعم من كل الدول نكايه بايران التي تتدخل في الدول العربية
جاسم
شعب يحتاج الدعم من كل الدول نكايه بايران التي تتدخل في الدول العربية
د محمد ماجد بخش
الوسامة ما هي شرط .. الحمد لله لأني ماجد فقط وليتني وسيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. راح فيها مشغل الباك هوو .. والله اعلم ..
د محمد ماجد بخش
أخ بس أخ يا فاوتشر هاتوه المملكة واجهتني فيه .. أبغاه ضروري.. هذا العالم الأمريكي .. الأول في صنْفه وَصنوه وصلوِهِ وجَلوه وقلْوه

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