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بالفيديو .. طبيب عام : الفحوصات الطبية ضرورية لمنع حدوث مضاعفات الأمراض

منذ 23 دقيقة
1201
بالفيديو .. طبيب عام : الفحوصات الطبية ضرورية لمنع حدوث مضاعفات الأمراض

عادل الحربي (صدى):
قال طبيب عام، إياد أبو جياب، إن الفحوصات الطبية الشاملة تسهم في منع حدوث مضاعفات الأمراض ويسهل السيطرة عليها.

وأكد أن هذه الفحوصات أصبحت ضرورة ملحة لكافة الفئات العمرية، بدءًا من مرحلة الطفولة مرورًا بمرحلة البلوغ وكبار السن، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن الفحوصات تهدف لاكتشاف الأمراض، وتجنب حدوث أي مضاعفات لهذه الأمراض، ليسهل السيطرة عليها، وإيجاد حلول لها.

وأكد أنه ليس بالضرورة أن تظهر على الأفراد أعراض لكي يخضعوا للفحص، مضيفا أن الغرض أيضا من إجراء هذه الفحوصات تدارك بعض الإصابات الموجودة لدى فئات ومجتمعات معينة،مثل مرض السكري، والأمراض السرطانية.

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فحوصات

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