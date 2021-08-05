فهد الطبية تطلق جمعية "غيث" لمنسوبيها

محمد السعران (صدى):
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنشاء جمعية "غيث" في مدينة الملك فهد الطبية، ويترأس مجلس إدارتها الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية د. فهد الغفيلي.
وتعد "غيث" جمعية داخلية لمنسوبي مدينة الملك فهد الطبية؛ تقوم على مبدأ التكاتف الاجتماعي والتعاون في تيسير أمورهم.
حيث تمد "غيث" يد العون للموظف لتخطي مختلف الأزمات الاجتماعية التي قد يتعرض لها والمساهمة في حلها؛ عن طريق دراسة حالته وتقييمها للوصول إلى نتائج مساعدة في تقديم الخدمة المطلوبة.
وتأتي "غيث" في إطار سعي مدينة الملك فهد الطبية في تعزيز الإدارة الإنسانية بدعم الموظف والحرص على سلامته النفسية والاجتماعية؛ وتعزيز مبدأ المساندة والتكافل الاجتماعي بين منسوبيها.