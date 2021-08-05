نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فهد الطبية تطلق جمعية "غيث" لمنسوبيها

منذ 14 ساعة
1034
فهد الطبية تطلق جمعية "غيث" لمنسوبيها

محمد السعران (صدى):
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنشاء جمعية "غيث" في مدينة الملك فهد الطبية، ويترأس مجلس إدارتها الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية د. فهد الغفيلي.

وتعد "غيث" جمعية داخلية لمنسوبي مدينة الملك فهد الطبية؛ تقوم على مبدأ التكاتف الاجتماعي والتعاون في تيسير أمورهم.

حيث تمد "غيث" يد العون للموظف لتخطي مختلف الأزمات الاجتماعية التي قد يتعرض لها والمساهمة في حلها؛ عن طريق دراسة حالته وتقييمها للوصول إلى نتائج مساعدة في تقديم الخدمة المطلوبة.

وتأتي "غيث" في إطار سعي مدينة الملك فهد الطبية في تعزيز الإدارة الإنسانية بدعم الموظف والحرص على سلامته النفسية والاجتماعية؛ وتعزيز مبدأ المساندة والتكافل الاجتماعي بين منسوبيها.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جاسم
شعب يحتاج الدعم من كل الدول نكايه بايران التي تتدخل في الدول العربية
جاسم
شعب يحتاج الدعم من كل الدول نكايه بايران التي تتدخل في الدول العربية
د محمد ماجد بخش
الوسامة ما هي شرط .. الحمد لله لأني ماجد فقط وليتني وسيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. راح فيها مشغل الباك هوو .. والله اعلم ..
د محمد ماجد بخش
أخ بس أخ يا فاوتشر هاتوه المملكة واجهتني فيه .. أبغاه ضروري.. هذا العالم الأمريكي .. الأول في صنْفه وَصنوه وصلوِهِ وجَلوه وقلْوه

أخر الأخبار

استشارية أسرية: مفهوم الزواج لدى الفتيات والشباب مشوه
استشارية أسرية: مفهوم الزواج لدى الفتيات والشباب مشوه
منذ 7 دقائق 1087
بالفيديو.. تركيب 600 محطة رصد لمراقبة العواصف الرملية على الطرق السريعة
بالفيديو.. تركيب 600 محطة رصد لمراقبة العواصف الرملية على الطرق السريعة
منذ 14 دقيقة 1130
بالفيديو .. طبيب عام : الفحوصات الطبية ضرورية لمنع حدوث مضاعفات الأمراض
بالفيديو .. طبيب عام : الفحوصات الطبية ضرورية لمنع حدوث مضاعفات الأمراض
منذ 23 دقيقة 1198
القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن في مكة
القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن في مكة
منذ 38 دقيقة 1207
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة
منذ 45 دقيقة 1215
بالفيديو .. صواعق وعواصف وأمطار متفرقة على أضم وقراها
بالفيديو .. صواعق وعواصف وأمطار متفرقة على أضم وقراها
منذ 49 دقيقة 1415
الأمير سطام بن خالد: يجب أن تكون زيادة فواتير الكهرباء منطقية
الأمير سطام بن خالد: يجب أن تكون زيادة فواتير الكهرباء منطقية
منذ 55 دقيقة 1610
أمارة الأحواز العربية تحتضر لرحم الأمة العربية!!
أمارة الأحواز العربية تحتضر لرحم الأمة العربية!!
منذ 58 دقيقة 327
حرق جثة فتاة بعد تعرضها للاغتصاب الجماعي
حرق جثة فتاة بعد تعرضها للاغتصاب الجماعي
منذ ساعة 721
الإعدام لمصري قتل والده بسكين وقطع عضوه الذكري
الإعدام لمصري قتل والده بسكين وقطع عضوه الذكري
منذ ساعة 848