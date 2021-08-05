رئاسة شؤون الحرمين تقيم الحفل الختامي لموسم الحج الاستثنائي لعام 1442هـ

عامر العمري (صدى):
برعاية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحفل الختامي بمناسبة الانتهاء من أعمال موسم الحج الاستثنائي لعام 1442هـ؛ بحضور سعادة الوكيل المساعد لوزارة الحج والعمرة الدكتور محمد العقاد، وأصحاب السعادة من القيادات الأمنية والقيادات الصحية ووكلاء الرئيس العام.
وقد افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم, وعرض مرئي حول الأعمال والخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال موسم الحج عام 1442هـ، واستعراض أهم الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، والبرتوكولات الصحية المتخذة، التي طبقت في ظل هذه الجائحة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.
بعد ذلك استعرض سعادة قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي من خلال كلمة الجهات المشاركة، وذكر دور الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والجهات المشاركة من وزارة الصحة، في تكلل الجهود ونجاح موسم الحج الاستثنائي وفق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.
وقال قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة: (ما تقدمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعمال وخدمات، وما تبذله من جهود في خدمة ضيوف الرحمن ظاهر للعيان، فقد أدى ضيوف الرحمن مناسكهم في أفواج منظمة ، وانسيابية في تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة، تحفهم الطمأنينة الروحانية، في موقف أظهر للعالم أجمع، ما تولية قيادة هذه البلاد من الرعاية والاهتمام بضيوف بيت الله الحرام)
وذكر سعادته أن الرئاسة سخرت كل الإمكانيات مع وجود تناغم كبير من قبل جميع المشاركين في المسجد الحرام، وانعكس ذلك في خدمات الحجاج، وهذا العمل الجماعي يتحتم علينا أن نكون على قدر المسؤولية لتقديم كافة الجهود والخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا على تعزيز الإيجابيات وتفادي السلبيات مستقبلًا، وندرك أن عمارة المسجد الحرام بالعبادات من أهم مسؤوليتنا جميعًا.
إضافة إلى ما تقوم به الرئاسة من تنسيق مستمر وفعال بينها وبين جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج والعمرة والزيارة، وجهودها في تسخير جميع إمكاناتها المادية والبشرية وخبراتها التراكمية وتحقيق التعاون والتناغم بينها وبين القطاعات الأخرى).
وألقى معالي الرئيس العام كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا على أن الأمجاد والحضارات والإنجازات والإبداعات لا تولد فجأة ولا تحقق إلى بالجهود التي تضافرت وأسهمت في إنجاح موسم الحج لعام1442هـ من جميع الجهات العاملة بالمسجد الحرام كافة، في ظل هذه الجائحة العالمية التي تمر بالعالم أجمع, والتي جعلت العناية بالحجاج وتلبية احتياجاتهم هدفًا أساسيًا لها, وقامت على تهيئة المسجد الحرام لكي يؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر وسهولة وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات الصحية، المعمول بها في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
وأشار معاليه إلى أن الجهود يسبقها عمل جبار متواصل يتسم بالإبداع والتميز، والاستثمار التطويري والتقني في كل ما يخدم منظومة الخدمات المقدمة من كل الجهات، والتنسيق والتعاون والتكامل هو من أبرز وأشهر عوامل النجاح التي تحرص على تقديمه كافة الجهات.
وأكد معاليه إلى أن أعداد حجاج هذا العام دور كبير - ولله الحمد والمنة- في عدم تسجيل إصابة بين الحجاج, مشيداً بجميع الجهود المبذولة في تنفيذ وإنجاح، واستثمار التقانة والتحولات الرقمية مهمة وعظيمة، والحرص على تطويرها وتحقيق الريادة العالمية والحضارية في انجاح المواسم المقبلة.
وأثنى معاليه على ما قدمه مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رئيس لجنة الحج المركزية، وسمو وزير الداخلية، وسمو أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة، على ما تحظى به الرئاسة من دعم ورعاية.
كما أكد معاليه على التعاون البنّاء ما بين الجهات المشاركة سواء الجهات الأمنية أو الصحية ووزارة الحج والعمرة، في الحفاظ على النفس البشرية, والجهود الكبيرة التي بذلت لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل الحج على الحجيج، والإعداد مبكرا للمواسم الحج القادم وتعزيز الإيجابيات وتفادي السلبيات مستقبلًا.
وفي ختام الحفل سلّم معالي الرئيس العام الدروع والشهادات التقديرية للمشاركين والمكرمين.