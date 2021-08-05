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بالفيديو .. صواعق وعواصف وأمطار متفرقة على أضم وقراها

منذ 27 دقيقة
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بالفيديو .. صواعق وعواصف وأمطار متفرقة على أضم وقراها

حامد العمري (صدى):
هطلت، مساء اليوم الخميس، أمطار متفرقة بين المتوسطة والغزيرة على أجزاء من محافظة أضم والمراكز والقرى التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب .

وسبق تلك الأجواء موجة من العواصف المحملة بالأتربة والغبار وكذلك الصواعق، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على أضم حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، الخميس.

كما أكد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالباً بزخات من البردوتيارات هابطة نشطة السرعة، قد تصل سرعة الرياح معها إلى 55كم/س أو أكثر، وقد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، حيث يتوقع أن يستمر تأثيرها من يوم الأربعاء إلى الأحد، بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وشملت المناطق عسير وأبها، وخميس مشيط، ومحايل، والمجاردة، ورجال المع، وبارق، وتنومة، والنماص، وبلقرن، وظهران الجنوب، والحرجة، وسراة عبيدة، وبيشة، والبرك، والباحة، وبلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة، والمخواه، والعقيق، وجازان، وبيش، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وفرسان، وفيفا، والعارضة، والداير، وهروب، والخوبة، والحقو، ونجران، وحبونا، وبدر الجنوب، وشرورة.

وأضاف أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة من يوم الأربعاء إلى الجمعة، في حين يتوقع أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة من يوم الأربعاء إلى الجمعة على منطقتي الرياض العاصمة، والخرج، والمزاحمية، والقويعية، والمجمعة، وشقراء، والزلفي، وقد تصل إلى غزيرة على وادي الدواسر، والسليل، والأفلاج، وليلی، وعفیف، والدوادمي، ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والجموم، والكامل، وجدة، وقد تصل إلى غزيرة على الطائف، ومیسان، واضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة، والخرمة، ورنية، وتربة، وظلم.

كما توقع أن تتأثر مناطق الشرقية، والأحساء، وحرض، وبقيق،والمدينة المنورة،ووادي الفرع، والمهد، والعيص، والقصيم، وبريدة، وعنيزة، والرس، والبكيرية ومعظم محافظات المنطقة، بالأمطار الخفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترة.

وأضاف أنه لا يستبعد أن يمتد تأثير الأمطار ليشمل منطقة حائل، والغزالة ومعظم محافظات المنطقة والأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك وذلك يومى الخميس والجمعة.

 

حائل
تبوك
عنيزة
الرس
أضم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131706
منذ 14 دقيقة
خير ان شاء الله خير ..

.. بس ترى الفيديو خربان مايشتغل يا اخواننا في صدى ..

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