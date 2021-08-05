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الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

منذ 15 دقيقة
1170
الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فأعلى بالرياض.

وتتضمن الوظائف التي توفرها الهيئة التالي:

1 - مسؤول أول قاعدة بيانات:

- درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، الهندسة، علوم الحاسب أو ما يعادلها.

- خبرة 6 سنوات وأكثر في مجال إدارة قواعد البيانات.

2 - مدير إدارة جمع بيانات األعمال والحسابات الكبيرة:

- درجة البكالوريوس ويفّضل الماجستير في تخصص علوم البيانات أو ما يعادلها.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم مٌتاح الآن ويبدأ اليوم الخميس بتاريخ 26/12/1442هـ الموافق 05/08/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، ويتم التقديم من خلال الرابط التالي:

هنـــــــا

 

الرياض
الوظائف
الهيئة العامة للإحصاء
البكالوريوس
قاعدة بيانات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يبدو ان هذا لقاء ثاني بعد ما قال له احدهم في اللقاء الاول تدري انك رخمه
ابو عمار
فعلا انه غبي واهبل ومجرم ويجب قتله
ابو عمار
فيه قرده في جبال السوده تشبهها بالضبط
ابو عمار
الله يرحمهم
ابو عمار
اوكي

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