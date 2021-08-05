الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فأعلى بالرياض.
وتتضمن الوظائف التي توفرها الهيئة التالي:
1 - مسؤول أول قاعدة بيانات:
- درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، الهندسة، علوم الحاسب أو ما يعادلها.
- خبرة 6 سنوات وأكثر في مجال إدارة قواعد البيانات.
2 - مدير إدارة جمع بيانات األعمال والحسابات الكبيرة:
- درجة البكالوريوس ويفّضل الماجستير في تخصص علوم البيانات أو ما يعادلها.
وأشارت الهيئة إلى أن التقديم مٌتاح الآن ويبدأ اليوم الخميس بتاريخ 26/12/1442هـ الموافق 05/08/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، ويتم التقديم من خلال الرابط التالي:
هنـــــــا