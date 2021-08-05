الإعدام لمصري قتل والده بسكين وقطع عضوه الذكري

القاهرة (صدى):
قضت محكمة الجنايات المصرية بإعدام رجل يبلغ من العمر 45 عاما بعدم أقدم على قتل والده بـ 9 طعنات باستخدام سكين في منزله بإمبابة.
وكان المتهم قد اعترف أنه أقدم على قتل والده بعدما اكتشف أن الأخير قام بعمل سحر ضده لمنعه من معاشرة زوجته.
وأضاف أنه والده كان يهتم بالسحر والشعوذة، كما شاهده في علاقة غير شرعية مع زوجته، لذلك قرر أن ينتقم منه فسحب السكين من المطبخ، ودخل غرفة والده وسدد له طعنات، ثم قطع عضوه الذكري.
وأشار إلى أن زوجته هربت بعد أن رأت ما فعله، فيما ذكر جيران المتهم أن تصرفات الأخيرة لم تكن متزنة في الآونة الأخيرة، وقضت المحكمة بإعدامه.