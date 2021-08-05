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الإعدام لمصري قتل والده بسكين وقطع عضوه الذكري

منذ ساعة
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الإعدام لمصري قتل والده بسكين وقطع عضوه الذكري

القاهرة (صدى):
قضت محكمة الجنايات المصرية بإعدام رجل يبلغ من العمر 45 عاما بعدم أقدم على قتل والده بـ 9 طعنات باستخدام سكين في منزله بإمبابة.

وكان المتهم قد اعترف أنه أقدم على قتل والده بعدما اكتشف أن الأخير قام بعمل سحر ضده لمنعه من معاشرة زوجته.

وأضاف أنه والده كان يهتم بالسحر والشعوذة، كما شاهده في علاقة غير شرعية مع زوجته، لذلك قرر أن ينتقم منه فسحب السكين من المطبخ، ودخل غرفة والده وسدد له طعنات، ثم قطع عضوه الذكري.

وأشار إلى أن زوجته هربت بعد أن رأت ما فعله، فيما ذكر جيران المتهم أن تصرفات الأخيرة لم تكن متزنة في الآونة الأخيرة، وقضت المحكمة بإعدامه.

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محكمة الجنايات
معاشرة
محكمة الجنايات المصرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131706
منذ 51 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82000
منذ 34 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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جاسم
شعب يحتاج الدعم من كل الدول نكايه بايران التي تتدخل في الدول العربية
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شعب يحتاج الدعم من كل الدول نكايه بايران التي تتدخل في الدول العربية
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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. راح فيها مشغل الباك هوو .. والله اعلم ..
د محمد ماجد بخش
أخ بس أخ يا فاوتشر هاتوه المملكة واجهتني فيه .. أبغاه ضروري.. هذا العالم الأمريكي .. الأول في صنْفه وَصنوه وصلوِهِ وجَلوه وقلْوه

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