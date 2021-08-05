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الموارد البشرية تتابع تطبيق قرار قصر الوظائف على السعوديين في مولات تبوك

منذ 12 ساعة
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الموارد البشرية تتابع تطبيق قرار قصر الوظائف على السعوديين في مولات تبوك

عطاالله العمراني (صدى):
نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، مساء اليوم، جولات ميدانية على المجمعات التجارية، بمرافقة سعادة مدير مكتب العمل بتبوك الأستاذ/ فيصل القميقم، ومدير ادارة الرقابة بالفرع الأستاذ/ إبراهيم الشن، وذلك في اطار تطبيق قرارات الوزارة في قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين"، وانتهاء فترة السماح المحددة تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات .

وتهدف الجولات إلى التوعية أولًا بأهمية تطبيق القرار، ومتابعة مدى التزام المجمعات التجارية المغلقة بتنفيذ القرار وضبط المخالفات خاصة وأن فترة السماح امتدت لـ (120) يومًا قبل دخول القرار حيز التنفيذ ويسري هذا القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات وبنسب محددة، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يبدو ان هذا لقاء ثاني بعد ما قال له احدهم في اللقاء الاول تدري انك رخمه
ابو عمار
فعلا انه غبي واهبل ومجرم ويجب قتله
ابو عمار
فيه قرده في جبال السوده تشبهها بالضبط
ابو عمار
الله يرحمهم
ابو عمار
اوكي

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