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انقلاب مروع لشاحنة بقر

منذ 7 ساعات
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التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يبدو ان هذا لقاء ثاني بعد ما قال له احدهم في اللقاء الاول تدري انك رخمه
ابو عمار
فعلا انه غبي واهبل ومجرم ويجب قتله
ابو عمار
فيه قرده في جبال السوده تشبهها بالضبط
ابو عمار
الله يرحمهم
ابو عمار
اوكي

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